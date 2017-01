На єшень пейц нови руски учебнїки

Школяре хтори провадза наставу на меншинских язикох у новим школским року достаню вецей як 80 нови учебнїки. Медзи нїма руски основношколски учебнїки за язик и ґраматику, як и за музичну културу.

Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич, директор Заводу за видаванє учебнїкох Драґолюб Коїчич и представителє седем националних совитох националних меншинох – бошняцкого, болгарского, мадярского, румунского, руского, словацкого и горватского концом децембра у Беоґрадзе подписали анекси Меморандуму о сотруднїцтве у обласци видаваня учебнїкох на язику и писму националней меншини. У мено Националного совиту Руснацох анекс Меморандуму за видаванє ище пейц учебнїкох по руски подписала предсидателька Одбору за образованє нашого Совиту Мелания Римар.

ЯЗИК И МУЗИЧНЕ

Руски школяре у основних школох од єшенї буду мац „Букварнїцу” за 1. класу чийо авторки учительки Ксения Бодянец, Мелания Рамач и Наталия Зазуляк, компакт-диск ґу учебнїку Музичней култури за 1. класу, учебнїки ґраматики за предмет Руски язик и култура висловйованя – „Слово по слово” за 2. класу и „Швет словох” за 3. класу чийо авторе Яков Кишюгас и Анамариа Рамач Фурман, як и учебнїк Музична култура за 8. класу авторки Лидиї Пашо. Слово о ориґиналних насловох хтори значно унапредза квалитет и ефикасносц настави по руски.

Анекси ше одноша на пририхтованє и друкованє учебнїкох за шлїдуюци 2017/18. школски рок за наставу на мацеринским язику у основних школох хтори маю порядну наставу на своїм язику, а як гварел министер Шарчевич, то дополньованє меморандумох подписаних у марцу того року, з чим заокружени тот процес у обезпечованю учебнїкох хтори потераз хибели.

– Полне почитованє людских правох у образованю, з окремним наглашеньом на промоцию интеркултуралносци и стимулованє чуваня националного идентитета, традициї и култури главни напрямки политики хтору водзи Министерство – визначел министер просвити Младен Шарчевич.

Як надпомнуте з Министерства, пре подполне имплементованє Поглавя 23 з ЕУ, дзе и окремни Акцийни план за витворйованє правох националних меншинох, Министерство и Завод за видаванє учебнїкох 26. марца того року з осем националнима меншинами подписали Меморандум о сотруднїцтве у обласци видаваня учебнїкох на язикох и писмох, дзе з Националним совитом Албанцох у Сербиї Меморандум подписани у авґусту, а терашнї анекс будзе подписани накадзи почнє його применьованє.

Меморандум дефинує же за кажди шлїдуюци школски рок национални совити доручую лїстину приоритетних учебнїкох, а т тима остатнїма подписанима анексами предвидзене обезпечованє дополнюцюцих 84-ох насловох, односно 25 учебнїкох на бошняцким язику, 12 на болгарским, 18 на горватским, трох на мадярским, 5 на румунским, 5 на руским и 16 на словацким язику. Значне же Меморандум ма обовязуюци характер за подписнїкох, цо значи же учебнїки муша буц видруковани по 1. септембер кед почина школски рок.

СПОЛНЬОВАНЄ ОБОВЯЗКИ

Значносц питаня учебнїкох на меншинских язикох илуструю податки хтори представела директорка Канцелариї за людски и меншински права Влади Сербиї Сузана Паунович, хтора виявела же 60 000 дзеци у Сербиї ходза на наставу на язикох националних меншинох, оценююци же напредованє у образованю националних меншинох вельке у одношеню на предходни период.

– Уж подписане Спорозуменє о обезпечованю нєобходних учебнїкох, тераз лєм додати анекси, а у буджету Сербиї обезпечени пенєж за друкованє тих учебнїкох – гварела Пауновичова за Радио-телевизию Сербиї. Вона додала же того року основани Буджетни фонд за национални меншини з хторого ше финансує додатни вимоги хтори ше одноша на права националних меншинох, а хтори ше нє финансує з порядних средствох Министерства образованя, култури и информованя.

Як гварела Сузана Паунович, идуцого року буду предлужени активносци у тей обласци, злєпша ше информованє на язикох националних меншинох, а будзе ше инсистовац и на векшей заступеносци националних меншинох у локалних самоуправох и державней управи.