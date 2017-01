Турнири за отримованє добрей форми

Жимска пауза найвекши проблем кед у питаню отримованє кондициї при активних спортистох, окреме на валалє. Пионире Искри зоз Коцура активни и през жиму дзекуюци Мини-макси лиґи, котра ше каждого року бави у Центре за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше.

Лиґа квалитетна, понеже ту бавя екипи зоз Вербасу и околїска и у нєй позберани шицки найталантованши млади фодбалере, а то и нагода же би бавяче були замерковани. Коцурска Искра ма приявени младших и старших пионирох, найвецей дзекуюци Желькови Салонтайови, тренерови младших катеґорийох коцурского Фодбалского клуба.

– Задовольни сом зоз резултатами, а и зоз бависком з понеже першираз участвуєме, а дзеци презадовольни же бавя фодбал и каждей соботи су шицки максимало порихтани за нове змаганє – толкує тренер Салонтаї.

Фодбалски змаганя бави ґенерация 2006, дзе єст приявени 7 екипи, и у ґенерациї 2008. и 2009. єст 9 екипи и бави ше по системи кажде зоз каждим. После официйней часци єст и треци полчас у котрим бавя дзеци котри праве починаю бавиц фодбал и тот резултат ше нє рахує. Понеже ту участвую и реномировани дзецински фодбалски школи як цо то ЦФК „Вербас” або Гайдук зоз Кули тота лиґа може указац и на яким уровню коцурски млади фодбалере у одношеню на дзеци котри бавя у тих познатих фодбалских школох.

– Найвецей ше радуєм же и ми маме фодбалерох котри ше ровноправно ноша зоз найлєпшима, а и резултати, и бависко, указую же моя робота нє даремна – гвари Желько Салонтаї, тренер пионирох Искри.

Потераз одбавени три кола, ґенерация 2006. ма два побиди и єдно коло були шлєбодни, а младши, односно, ґенерация 2008-09. тиж єдно коло були шлєбоди и маю єдно нєришене змаганє и єдно пораженє.

Окрем Мини-макси лиґи, як наявел тренер Салонтаї, коцурски хлапци буду участвовац и єдним моцним турниру у Србобрану:

– На турниру у Србобрану будзе участвовац комбинована екипа ґенерациї од 2003. по 2006. рок и то хлапци котрих маме у планє приявиц як младшу катеґорию першей екипи Искри кед же би ше пласовала до висшого ранґу – заключел Салонтаї.

Найважнєйше же дзеци активни и през жиму, а з яри ше тренинґи предлужа на стадиону и почина сезона бависка на трави.