Јуче обележен Национални празник Русина у Србији

СРБИЈА – Јуче, 17. јануара, у већини места у којима живе Русини, обележен је Национални празник Русина у Србији. Пригодни програми поводом празника организовани су у Ђурђеву, Кули, Руском Крстуру, Госпођинцима, Шиду, Новом Орахову, Суботици, Новом Саду и Бикић Долу, који је у суботу био домаћин Централне прославе. У петак, односно у понедељак, Национални празник Русина обележен је у Врбасу и Куцури.

Пригодни програми су почели са химном Републике Србије „Боже правде“ и свечаном песмом Русина „Браћа Русини“, а затим су домаћини поздравили госте циркуларном честитком др Јакова Кишјухаса. Свој допринос обележавању празника дали су многи аматери, рецитатори, музичари, хорови као и поједини представници локалних самоуправа, институција и удружења.