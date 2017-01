У Новим Садзе туньше зогриванє и цепла вода

НОВИ САД – Новосадянє од януара зогриванє плаца штири динари по квадрату менєй як дотераз, а кубик цеплей води туньши за шейсц динари.

Зогриванє у квартельох кошта 88,86 динари по квадратним метеру. За дїловних трошительох цена зогриваня зменшана зоз 5,39 на 5,26 динари по киловату, а цена инсталованей моци за нїх зменшана зоз 230,11 на 229,48 динари, пише „Дневник”. Кубик цеплей води потуньшел зоз 231,57 на 225,99 динари.

Явне комуналне подприємство (ЯКП) „Новосадска цепларня” сообщела же тоти два зменшаня ценох услугох оможлївело добре дїлованє того ЯКП у 2016. року.