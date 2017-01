Вигоднєйши комунални услуги за фамелиї з троїма и вецей дзецми

НОВИ САД – Фамелиї з троїма и вецей дзецми, котри приявени у Новим Садзе, маю право на зменшанє цени комуналних услугох явних комуналних подприємствох „Новосадска цепларня”, „Водовод и канализация” и „Чистота”.

Одлука Городу Нови Сад о утвердзованю критериюмох за зменшанє обовязки плаценя комуналних услугох фамелийом з троїма и вецей дзецми за 2017. рок предвидзує же менши рахунки можу достац фамелиї з троїма и вецей дзецми по 26 роки, а котри дотераз поряднє плацели мешачни рахунки за комуналиї.

За фамелиї з троїма, штверима и пецерима дзецми рахунки можу буц за 30 одсто менши, за фамелиї котри маю шесцеро, седмеро и осмеро дзеци 40 одсто, а за фамелиї з дзевецеро и вецей дзецми зменшанє рахункох будзе за 50 одсто.

Вимогу за зменшанє плаценя комуналних услугох за 2017. рок мож достац на Писарнїци Городскей управи за общи роботи и прейґ сайту Городу Нови Сад www.novisad.rs. Виполнєти вимоги треба придац на Писарнїцу Городскей управи за общи роботи, хтора их прешлїдзи Городскей управи за социялну защиту.