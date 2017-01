Конкурс за финансованє проєктох у обласци сучасней творчосци

НОВИ САД – Министерство култури и информованя розписало Конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у обласци сучасней творчосци, дзе спадаю и проєкти з обласци културней дїялносци националних меншинох у Сербиї.

З проєктами можу конкуровац установи, уметнїцки и други здруженя хтори реґистровани за културну дїялносц, поєдинци и други субєкти у култури, окрем гевтих хторим снователь Република Сербия.

Конкуровац мож по 10. фебруар, а резултати буду обявени найпознєйше о 60 днї на сайту Министерства култури и информованя.

Вецей информациї о конкурсу мож опатриц на линку www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi.