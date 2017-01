Гуманитарни полудзенок и пакети з помоцу 

ДЮРДЬОВ – Вчера, 18. януара, у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове орґанизовани штварти Гуманитарни полудзенок за социялно загрожених гражданох з того места.

Полудзенок орґанизовали Месна орґанизация пензионерох Дюрдьов и Каритас дзекуюци донаторови зоз Швайцарскей, котри уж шести рок за шором кажди мешац з пакетами помоци помага гражадном у Дюрдьове котрим то найпотребнєйше. У пакетох средстава за гиґиєну, єдзенє, а вжиме и древо за огриву.

Як гварел волонтер Каритасу Йовґен Мудри, донатор задовольни з їх роботу и анґажованьом, та кажди рок звекшує свойо гуманитарни средства за спомнуту помоц.

З тим оможлївел же пакети помоци достава векше число загрожених, та место прешлорочних 25, того року помоц буду доставац 35 особи.

На Гуманитарним полудзенку вчера були 120 особи, котри достали и пакет з помоцу, у хторим средства за гиґиєну, цепли ботоши, кафа и лакотки. Попри тим, шицки участвовали у безплатней томболи, а бул им обезпечени и превоз на и з полудзенку.

Пред початок полудзенку орґанизаторе и предсидатель Совиту Месней заєднїци Дюрдьов Душко Михелц привитали присутних, а оркестер КУД „Тарас Шевченко” отримала кратши концерт.