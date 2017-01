У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Треце тогорочне число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене преслави Националного швета Руснацох по наших местох.

У рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац и яки упечатки зоз Жимскей школи у Словацкей принєсли керестурски школяре, а „Нашо места”, медзи иншим, даваю и звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох.

„Економия” пише о 183. Скупштини керестурских ремеселнїкох и поднїмательох, а ту и информация о початку жимских преподаваньох за польопривреднїкох у Руским Керестуре.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Ґеорґа Марошевича, оперского и драмского сценоґрафа и скулптора з Нємецкей, и малярку Гелену Крклюш з Ґосподїнцох.

„Духовни живот” понука тексти о стретнуцу двох парохийних каритасох у Коцуре и о означованю Кирбаю у Манастире шестрох служебнїцох у Кули.

З розгварки з Керестурцом Якимом Грубеньом Бором, читаче на бокох „Спорту” дознаю вецей о жимских спортских бавискох у Руским Керестуре и у наших местох, а додаток у тим чишлє новинох „Медзипростор за кафу и виключеня”.