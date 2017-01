Хуманитарни ручак и поклон-пакети

ЂУРЂЕВО – Јуче, 18. јануара, у просторијама КУД „Тарас Шевченко“ у Ђурђеву организован је четврти Хуманитарни ручак за социјално угрожене грађане из овог места.

Ручак је организовала Месна организација пензионера Ђурђева и Каритас захваљујући донатору из Швајцарске, који већ шесту годину за редом сваког месеца поклон-пакетима помаже грађанима Ђурђева. У пкаетима су средства за хигијену, храна, а зими и огрев.

Како је рекао волонтер Каритаса Јовген Мудри, донатор је задовољан њиховим радом и ангажманом, па сваке године повећава своја хуманитарна средства за поменуту помоћ.

Тако је омогућио да поклон-пакете добије већи број грађана, па ће ове године, уместо прошлогодишњих 25, помоћ добити 35 особа.

На Хуманитарном ручку јуче је било 120 особа који су добили поклон-пакет са средствима за хигијену, топлим чарапама, кафом и слаткишима. Осим тога, сви су учествовали у бесплатној томболи, а био им је обезбеђен и превоз на ручак.

Пре ручка организатори и председник Савета Месне заједнице Ђурђево Душко Михелц је поздравио присутне, а оркестар КУД „Тарас Шевченко“ одржао је краћи концерт.