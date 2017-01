Спорт вельо бере, алє вельо и дава

Єст таких хтори и после тинейджерских рокох нє знаю цо буду док „вирошню”, а з другого боку, єст таких цо од малих ногох знаю цо любя и з чим ше сцу занїмац. Маме праве таки приклад у Коцуре. Мирела Тенков вше знала же єй робота будзе спорт, лєм єй требало дакус часу же би препознала хтори. Тераз є успишна фодбалерка ЖФК „Червена гвизда”, дзе бави на позициї централного нападача, и у тим Клубе, як гвари, дума же и останє.

Кеди ше зявела любов ґу фодбалу?

Мирела Тенков: Одмалючка сом любела спорт и нє було ми важне котри то, лєм ми було важне дацо бавиц, та чи то бул фодбал, одбойка, кошарка… Нормално, кед одрошнєш мушиш ше опредзелїц за даєден. Мой конєчни вибор бул праве фодбал, а и тот спорт ми вше якошик бул у креви.

Од початку ши тренирала лєм фодбал, чи и даяки други спорт?

МТ: Занїмала сом ше и з другима спортами. Як тинейджерка тренирала сом рукомет, так же нє була сом вше лєм з фодбалом. Можем повесц же сом ше досц длуго пошвецовала рукомету, бавела сом за Вербас, а вец сом прешла до Бачкей Паланки дзе бул и висши ранґ рукомету.

Кеди ши ше озбильнєйше пошвецела фодбалу? Як то почало?

МТ: З фодбалом сом ше озбильнєйше и професийно почала занїмац цалком случайно. Участвовала сом у малим турнире у фодбалу и там ме видзели якиш людзе, заинтересовали ше за мнє, предложели ми же бим ше опробовала у фодбалу, и так сом го и почала тренирац и бавиц.

За хтори клуби ши бавела пред „Червену гвизду”?

МТ: Перши клуб за хтори сом бавела бул „Спартак” зоз Суботици, там сом була штири роки. Потим сом прешла до клубу „Напредак” зоз Крушевца у хторим сом була два роки, а тераз сом у клубу „Червена гвизда”, у хторим, думам же, и останєм. Бавим на позициї централного нападача. Ту це шицки, зоз ривалского тиму зопераю же биш дал ґол. Вшелїяк, я им якошик вше сцекнєм и заш лєм дам ґол за свою екипу, тим, клуб.

Чежко ци пре тото же ши стално оддалєна и оддвоєна од своєй хижи и товаришох?

МТ: Приду наисце моменти кед барз чежко, кед пожадаш шицко охабиц и врациц ше до свойого дому, алє спорт єдноставно таки, кельо ци вежнє, тельо ци исто и враци.

Од чого ше мушиш одрекнуц же биш була успишни спортиста?

МТ: Найвецей ше мушиш одрекнуц дому, товаришства, забави и виходох до позно… кед лєпше роздумам, од вельо койчого ше мушиш одрекнуц. То наисце чежко прилапиц, алє кед ши одлучел же сцеш буц одлични и успишни спортиста, свидоми ши до чого ше упущуєш и якошик ше порихташ на шицко тото. На початку чежко, алє з часом постава вше лєгчейше.

Доставала ши даяки награди, особнє, за посцигнути успих, або зоз Kлубом за хтори бавиш?

МТ: Особнє сом достала награду за бавяча лиґи, як и за найлєпшого стрилца лиґи. З клубом зме посцигли буц шампионє держави, финалисти националного купа, наш тим преглашени за найлєпши колектив… а було ище и велї други награди.

Окрем того же робиш тото цо любиш, хтори предносци занїманя зоз спортом?

МТ: Предносц у тим же путуєш вшадзи по швеце, упознаваш полно людзох котри ци можу помогнуц у дальшей кариєри. Предносц и у тим же явносц дозна за тебе прейґ новинох, телевизиї, интернету и теди людзе дознаю за це, почню це почитовац, а ище вецей це почитую кед дознаю за котри клуб бавиш.

Вироятнє иснує доза одвичательносци ґу Kлубу и собавячом кед бавиш. Як ше бориш зоз тим чувством одичательносци и стресом на терену?

МТ: Цо ше дотика стресу на терену, я ше уж досц длуго занїмам зоз спортом, та сом якош и звикла на шицки тоти стреси, котри нас провадза. Знаже же вше присутна даяка доза стресу, та же бим ше го ришела, трудзим ше кажди початок змаганя одбавиц цо найлєпше можем, та вєдно з тим стрес нєстава. Ми, бавяче, єдни ґу другим маме одвичательносц, прето же шицки будземе виновати за нєуспих, або ше шицки вєдно будземе радовац посцигнутому успиху. Тимска робота на терену найважнєйша.

Знаш кельо ши ґоли потераз дала?

МТ: Уф, наисце чежке питанє, нє знам…. цо най повем… Нє водзим евиденцию, други ми з часу на час поведза число датих ґолох. Я нє знам анї приблїжне число, прето же нє паметам цифру, знам лєм же их єст досц. Єдине цо знам и цо можем повесц то же ми просек два ґоли по єдним змаганю.

Яки ци плани за далєй, кед слово о фодбалу?

МТ: У тей хвильки мой план буц шампион держави зоз своїм клубом и же бизме освоєли национални Куп. Кед ше то виполнї, раз два, себе я поставим други цилї…

Фото: Мирослав Млинар