Тей жими у нас ляд пребити

Єден зоз цильох хтори требало сполнїц у прешлим, 2016. року, була лєпша интеракция зоз нашима читачами. У процесу роботи предложени вецей плани, даєдни випатрали превельки, преамбицийни, та зме од нїх одустали, бо нє було досц ясне чию увагу жадаме прицагнуц.

Концом лєта зме виоштрели критериюми и пропозициї Наградного конкурса „Рецепт за награду”. Мали зме ясни циль, а кед ше направело и одвитуюци план – остало го лєм запровадзиц. Ришели зме же перши явни наградни конкурс такей файти у рускей заєднїци порушаме през крачунски и новорочни швета, прето же акцент бул на рецептох за колачи, питки, торти и рижни лакотки з хторима ше людзе засмачую. Конкурс тирвал од 15. децембра по 15. януар того року и бул подзелєни до трох кругох. Кажди круг мал и свойого побиднїка хтори достал пенєжну награду – 3 000 динари.

У самим пририхтованю конкурса було вельо двоєня. Чи почац з рецептами, чи з другима идеями. Чи шме иста особа послац на конкурс вецей рецепти, победзиц у вецей кругох змаганя, хто шме гласац… На концу порадзене же мож послац и вецей рецепти, а хто ше додатно анґажує и повола своїх приятельох же би гласали за ньго – заслужує награду. Так и було…

Перши крочай за участвованє на Конкурсу бул тот же би ше нам послало рецепт з фотоґрафию. Потим зме го пририхтали и обявели перше на нашим сайту, а потим и на дружтвеней мрежи Фейсбук, дзе маме отворени явни бок РуСмак. На тим боку требало лайковац рецепт, та тот хтори достанє найвецей лайки – будзе и побиднїк.

После дакус ганьблївого початку, по конєц першого кругу сцигли нам дзешец рецепти. Кажди дзень було вше вецей лайки, интересованє поставало вше векше, та у першим кругу побиднїцки рецепт достал вкупно 73 лайки, у другим кругу 71, а треци круг бул наисце удатни, бо дзешец рецепти достали вкупно 2 237 лайки! Победзел рецепт з 840 лайками.

После законченого конкурса можеме позберац податки и повесц же ше за найвецей лайки у першим кругу змагали 10 рецепти, достали вкупно 255 лайки од чого побиднїцки рецепт Лидиї Сабадош „Фантастична баклава з кокосом” 73 лайки. У другим кругу ше змагали 6 рецепти котри достали вкупно 259 лайки, а победзела Лидия Сабадош зоз 71 лайком за „Принцес крофни”. У трецим кругу було найнапартейше, бо сцигли 10 рецепти од котрих аж пейц мали вецей од побиднїцкого рецепта у перших двох кругох. Так, победзел рецепт Марияни Такач за „Капучино колач” зоз 840 лайками, а интересантне же други рецепт хтори послала Ана Рац за „Мини мафини” мал 678, док треци рецепт, „Ролат з банановима чоколадками” Наташи Будински достал 338 лайки. У трецим кругу вкупно гласали 2 237 особи.

Кед ше шицки податки почита, видзиме же за 30 днї конкурса обявени 26 рецепти хтори лайковала 2 751 особа. То наисце и вецей як цо зме очековали, та шицким щиро дзекуєме. Прето нашим учашнїком подаруєме збирку шицких рецептох хтори участвовали на Конкурсу у пдф формату.

Ґу тому, наш бок на Фейсбуку РуСмак, од 101 особи хтора го провадзела по початок конкурса, достали зме ище 270, цо значи же го провадза тераз уж вецей як 370 особи. З тим мож констатовац же наш циль реализовани.

Одкеди дружтвени мрежи, а окреме Фейсбук, вошли до широкого хаснованя, скоро до каждого обисца, почали ше оформйовац и рижни ґрупи – Литература по руски, Руски Керестур… Чи нашо людзе активни у чераню думаньох, чи нє – нє мож прецизно утвердзиц. Медзитим, тоти хтори активни у явним живоце, медийох, рижних здруженьох и институцийох, нє раз гварели же би любели мац даяки одгук о їх роботи, ткв feedback (фидбек). То барз важна каричка у ланцу роботи, бо кед єст реакция – вона укаже и напрям. И нам тото хибело, та зме жадали порушац и одшмелїц явносц на активне участвованє на дружтвених мрежох.

Треба повесц и тото же Фейсбук по єй специфичносци – орґанизем за себе. Ми, як орґанизаторе конкурса, можеме лєм часточно уплївовац на тото хто будзе гласац, и хто цо коментарує. Кажде подписани з меном и презвиском (лєбо иншак)…

На початку того року правиме и цалорочни план, з намиру же бизме затримали увагу нащивительох, а напевно же будземе орґанизовац и подобни наградни проєкти, рижни акциї, лєбо и стаємни конкурси. Тераз, кед зме ше упознали, можеме предлужиц сотруднїцтво.