Екскурзия як початок новей традициї

У чаше жимского школского розпусту, од 9. по 12. януар, 31 школяр осмей класи ОШ „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура зоз своїма наставнїками пребували у Земплинских Теплицох у Словацкей, у рамикох Жимскей школи хтору за нїх орґанизовал Национални совит Руснацох.

Од 42 школярох осмей класи за одход на екскурзию приявело ше 31, а зоз школярами у Словацкей бул и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач, вєдно з наставнїцами керестурскей школи Лидию Пашо, Каролину Папуґа и педаґоґиню Любицу Няради. Жимска школа за школярох осмей класи керестурскей Школи першираз орґанизована, а з намаганьом же би ше ю предлужело и на други роки. О причинох єй орґанизованя Желько Ковач гвари.

– Влонї под час Дньох паприґи мали зме госцох з дакедишнього Керестура, а нєшкайших Земплинских Теплицох. У розгварки з нїма и идейох о будуцим сотруднїцтве народзела ше и перша идея о даякей такей нащиви за керестурских школярох. И ниа, витворели зме ю як Жимску школу за школярох осмей класи нашей найвекшей рускей Школи. Национални совит тоту идею препознал як потримовку нашим школяром хтори ше порядно школую по руски, а тиж и одредзену помоц родичом з Керестура – толкує Ковач.

ПОТРИМОВКА И ЗА НАЙВЕКШИ ВАЛАЛ

По приоритетох у програми роботи, Национални совит Руснацох финансийно стимулує родочох наших дзецох у Дюрдьове и Коцуре же би уписовали дзеци до руских ґрупох у предшколским воспитаню, односно до руских оддзелєньох у школох у тих двох местох.

– Сцели зме и родичом з Керестура на даяки способ помогнуц та то витворене так же зме софинансовали одход дзецох до Жимскей школи. Национални совит плацел єдну трецину трошкох за суму од дзевец тисячи по школярови, цо вєдно 100 000 динари. Два трецини плацели родичи, а то мож плациц на три рати, од децембра по марец мешац – потолковал предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Дознаваме тиж же спомнуту суму Совит видзелєл зоз локалних средствох хтори по законє достава од локалней самоуправи т. є. Општини Кула, наменски за Руснацох на тей териториї, понеже ту руски язик у службеним хаснованю.

– Пре шицко спомнуте Национални совит на себе превжал и обовязку и одвичательносц орґанизациї, обезпечел и шицку документацию о одходу, од догварки коло костираня, пребуваня, орґанизациї превозу, осиґураня итд. Финансийно допомогла и Месна заєднїца Руски Керестур – потолковал Желько Ковач. По його словох, и термин одходу, под час жимского розпусту, вибрали прето же тоти дзеци нє маю осемнац роки, та би иншак мушели на тотопутованє исц по правилнїку ексурзийох, а хтори ше нє одноши на час розпустох. Осмаком тераз тиж одвитовало и прето же уж на яр буду забавени з матурским испитом и рихтаньом за упис до штреднєй школи.

ЩИРО ДОЧЕКАНИ

Ковач наглашел же Жимска школа була барз успишна и же их барз крашнє дочекали домашнї у Земплинских Теплицох. – Були зме госци и змесцели нас до интернату тамтейшей Основней школи хтора нє велька, ма 290 школярох. Їх директор Павло Роман цали час бул зоз нами, а домашнї зоз своїма просвитнима роботнїками нашим дзецом пририхтали наисце богати змисти и нащиви. Нашим дзецом ше анї дому нє ишло як ше зблїжели з домашнїма новима товаришами.

Подобни упечатки о пребуваню у дакедишнїм Керестуре подзелєла з нами и наставнїца у керестурскей Школи Лидия Пашо, хтора и класни старшина єдного з двох оддзелєньох осмей класи.

– Упачатки барз красни, домашнї ше барз потрудзели и пририхтали нам обсяжну програму. Дзень нам од самого рана бул наисце виполнєти, акцент бул же бизме упознали їх край, же бизме вельо того видзели а на першим месце ше дружели з їх школярами. Звичайно зме такой рано одходзели и перши дзень були у Требишове хтори им општинске место и у Гуменим, нащивели зме вецей музеї дзе були пририхтани богати вистави. А вечар наставнїкове тей школи порихтали ище даяки програму, роботнї, бависка, друженє, танци. Там були мишани дзеци розличного возросту, а нашо осми класи, алє думам же то нє завадзело. Думам же ше и дзецом барз пачело, найбаржей друженє. Вони нам представели свой край Кошице, ми ше представели о Сербиї и Керестуре.

Керестурски школяре були нащивиц и Кошице, понеже Земплински Теплици припадаю до Кошицкого самоуправного краю. Кошице други город по велькосци у Словацкей, а 2013. року бул и Европска престолнїца култури.

– И у Кошицох зме видзели главни знаменїтосци, їх главни корзо, римокатолїцку катедралу, нашу грекокатолїцку церкву, тиж Музей технолоґийного розвою, бо там єст фабрика желєзарня „Ю Ес стил” хтора и основа економского живота городу – описал нам Ковач.

Свойо барз позитивни упачатки поведли нам и два школярки хтори були у Жимскей школи, а то Соня Балїцки и Ана Мария Няради.

– Шицко ше ми барз пачело, гоч було и кратко, а поготов же зме першираз як ґенерация були у иножемстве. Барз красни були и друженя, дружтвени бависка, здобули зме нових товаришох и уж ше повязали з нїма прейґ дружтвених мрежох. Тиж зме и вельо того видзели, нове научели. Найинтересантнєйши бул музей братох Андраш у Требишове – гваря спомнути школярки.

УПОЗНАЛИ КОРЕНЇ

По словох водзацого Жимскей школи Желька Ковача, єден з єй цильох и же би дзеци видзели и упознали дзе ше находзи часц наших кореньох, одкаль пришли нашо предки.

– Дзеци там могли дожиц, же ше з домашнїма дзецми лєгко, без даяких бариєрох могли згвариц на нашим руским язику, а нє мушели бешедовац по сербски лєбо по английски – потвердзела и наставнїца Пашова.

Як визначел Ковач, Национални совит ше будзе намагац же би и Жимска школа постала традицийна, з домашнїма уж було бешеди и о дальшим сотруднїцтве, о їх приходу до нашого Керестура, а най здогаднєме же и нащива нашого Театра витворена прешлого септембра до Земплинских Теплицох, тиж дзекуюци порадом на Дньох паприґи.