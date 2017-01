Цукровнї нє на предай

ЧЕРВИНКА/ЖАБЕЛЬ – Як сообщели з греческей компаниї „Геленик шуґар”, тей компаниї тераз нє приоритет поцаговац ше зоз тарґовища Сербиї и предавац цукровнї у Червинки и Жаблю, преноши новосадски „Дневник”, после того як пред коло двома мешацами явносц поинформована же спомнута компания за тоти два цукровнї глєда моцного стратеґийного партнера.

Як за „Дневник” виявел портпарол компаниї „Геленик шуґар” Христос Алексопулос, послухали думанє Влади Греческей же нє треба предавац фирми хтори добре привредзую. Компания у матичней жеми цукер продукує у дзешец цукровньох и планує постац єдна з двох найвекших продуковательох цукру на Балкану, гварел Алексопулос.

Як гварел портпарол компаниї, у цукровньох у Червинки и Жаблю того року планую преробиц цукрову цвиклу з 24 000 гектарох и випродуковац 200 000 тони цукру, цо би принєсло добиток векши од 21 милион еври.