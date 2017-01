Вельке интересованє за ваучери за одпочивок у Сербиї

НОВИ САД – За перши два тижнї 2017. року до Министерства тарґовини, туризму и телекомуникацийох сцигли 300 вимоги за ваучери з хторима ше субвенционує одпочивок у Сербиї.

Ваучер вредносци 5 000 динари мож вихасновац у одредзених погосцительних обєктох звонка места биваня хаснователя, а лїстину тих обєктох ше раз тижньово ажурує на сайту спомнутого министерства. З ваучером ше плаци лєм змесценє, алє под условийом же у одредзеним обєкту хаснователь змесцени найменєй на пейц ноцнїки.

Як сообщело ресорне минстерство, вецей як половка приявених за ваучери заняти, а 35 одсто пензионере. У тим периодзе найвекше интересованє гражданох за субвенционовани одпочивок у Пролом банї (на фотоґрафиї), у Иванїци, на Дивчибарох и Копаонику.

Ваучери мож вихасновац по 20. новембер, а вецей информациї о условийох конкурованя и посиланю вимоги мож опатриц на сайту http://mojasrbija.rs.