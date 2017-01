У Заходнобачким округу епидемия ґрипи

НОВИ САД – Од 15. децембра по 14. януар у Войводини реґистровани коло 8 500 случаї охорених од оберацих хоротох, цо за 31 одсто вецей у одношеню на исти период влонї.

Од початку сезони ґрипи, од тей хороти у Войводини умарли осем особи, медзи нїма нїхто нє бул вакциновани, а шицки мали слаби имунитет и хронїчни хороти шерца.

Епидемия ґрипи ше того тижня зменшує, окрем у Заходнобачким округу, дзе рошнє, а найвекши процент хорих то дзеци до 14 роки и стари особи.

– Реґистровали зме звекшане число запалєня плюцох, хторе аж два раз векше у одношеню на исти период влонї, а аж за 40 раз вецей у одношеню на остатнї период звиту – гварела др Снежана Медич з Институту за явне здравє Войводини.