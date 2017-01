Заш лєм мож достац врацанє ПДВ на опрему и єдзенє за беби

СЕРБИЯ – Гоч врацанє ПДВ на опрему и єдзенє за беби законски утаргнути од 1. януара, з Порцийней управи Сербиї потолковали же по прилапйованє вименкох Закона о финансийней потримовки фамелийом з дзецми, од держави и далєй мож достац врацанє ПДВ на опрему и єдзенє за беби. Прияви и потребну документацию за тото до Порцийней управи мож придац по 1. фебруар.

Право на врацанє ПДВ маю родичи чий цалосни нето-приход у прешлим року бул менши од милион 101 766 динари, а маєток на хтори плаца порцию вредни менєй од 24,7 милиони динари. Цалосна рефундация ПДВ за купованє єдзеня и опреми за беби виноши од 31 648 до 73 847 динари, у зависносци од старосци малого дзецка.

У Порцийней управи гварели же вименєни Закон о ПДВ, по хторим утаргнуте врацанє ПДВ на беби опрему и єдзенє важи од 1. януара того року, медзитим, у толкованю истого закона поведзене же ше тоту одредбу почнє применьовац аж док на моц ступи Закон о финансийней потримовки фамелийом з дзецми, хтори одредзи родительски додаток и у хторим будзе и надополнєнє за опрему за беби и єдзенє.