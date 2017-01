Медзи наградзенима од Покраїни и нашо школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школярки осмей класи ОШ „Петро Кузмяк” Теодора Новакович и Соня Балїцки, як и їх менторки Мария Балїнт и Ксения Шовш, тих дньох од Покраїнского секретарияту за спорт и младеж достали награди за освоєни перши места на републичних змаганьох.

Спомнути достали пенєжни награди за освоєни перши места на републичних змаганьох 2015/16. школского року – Новаковичова за перше место зоз сербского як нємацеринского язика, а Балїцково за перше место з руского язика.

Наградзени су по критериюмох правилнїку по хторим Покраїна у каждим школским року наградзує найуспишнєйших и талантованих школярох и їх менторох, а котри завежню перши места на републичних змаганьох зоз шицких школских предметох.

Попри тим, окремни похвали до керестурскей Школи сцигли за школярох Мартину Афич, Ивана Чизмара и Иґора Маньоша, котри ше змагали з руского язика, а похвалєна и школярка Яна Бодваньски з Нового Саду, котра ше тиж змагала з руского язика, хтори виучує як виборни предмет.