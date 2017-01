Ютре друге стретнуце у рамикох „Карпатских паралелох”

КОВАЧИЦА – У Ковачици на ютре, 21. януара, будзе друге стренуце школярох з Руского Керестура, Србобрану, Ковачици и Вершцу у рамикох проєкту „Карпатски паралели” Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори финансийно потримує Фонд за отворене друштво.

Проєкт „Карпатски паралели” представя интеркултурални диялоґ медзи младима рускей, сербскей, словацкей и румунскей меншини през спатранє заєднїцкого, насампредз у бароку як уметнїцким руху, алє и як култури живота.

Проєкт „Карпатски паралели” почал у септембру прешлого, а тирва по конєц априла того року. Перше стретнуце школярох початком децембра отримане у Вершцу, а треце, закончуюце будзе у Руским Керестуре. З нашей заєднїци у проєкту участвую ґимназиялци з руского оддзелєня Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”.

У априлу будзе отримани и округли стол у Новим Садзе, на хторим будзе подписани протокол о дальшим сотруднїцтве штирох школох хтори участвую у проєкту, як и других институцийох и установох рускей, сербскей, румунскей и словацкей заєднїци.