Националне швето Руснацох означене и у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – И попри векшей жими и розшатосци по Беоґрадзе, Руснаци у главним городзе и того року пригодно означели Националне швето Руснацох у Сербиї, дознава Рутенпрес од Олґици Радович.

Националне швето означене стреду, 18. януара, по Служби Божей з нагоди Богоявлєня, хтору служел парох беоґрадски о. Владислав Варґа и пошвецел воду хтору парохиянє однєсли и до своїх домох.

Парох о. Варґа Руснацом у Беоґрадзе пренєсол слова владики Георгия о значносци и краси каждей националносци, як и о важносци и одвичательносци чуваня и пестованя своєй вири и традициї.

На кратшей програми з нагоди Националного швета дзивче Яна Бучкова по руски одрецитовала писню „Дїви Мариї”, а Олґица Канюх Стаменич и Олґица Радович присутних на дзепоєдни сеґменти з историї Руснацох здогадли прейґ поеми „Чукундїдов ошмих” Михала Рамача, хтору читали по руски и по сербски. Шпивало ше коляди и руски шпиванки, а на коктелу у Вишеградскей 23 госци ше засмачели з нашима традицийнима єдлами.

Попри Руснацох з Беоґраду, на Служби и пригодней шветочносци з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї присуствовали и госци з Амбасади Зєдинєних Америцких Державох, як и дзепоєдни госци котри перши раз присуствовали на даєдней програми Руснацох.