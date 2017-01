Покрајина наградила најбоље ученике

РУСКИ КРСТУР – Ученице осмог разреда ОШ „Петро Кузмјак“ Теодора Новаковић и Соња Баљицки, као и њихове менторке Марија Баљинт и Ксенија Шовш, ових дана су од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину добили награде за освојена прва места на републичким такмичењима.

Поменути су добили новчане награде за освојена прва места на републичким такмичењима 2015/16. школске године – Новаковићева за прво место из српског као нематерњег језика, а Баљицки за прво место из русинског језика.

Награђени су по критеријумима правилника по ком Покрајина у свакој школској години награђује најуспешније и најталантованије ученике и њихове менторе, а који заузму прва места на републичким тамичењима из свих школских предмета.

Осим тога, посебне похвале у крстурску Школу стигле су за ученике Мартину Афић, Ивана Чизмара и Игора Мањоша, који су се такмичили из русинског језика, а похаљена је и ученица Јана Бодвањски из Новог Сада за такмичење из русинског језика која га изучава као изборни предмет.