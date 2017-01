Пошвеценанє обисцох и у Вербаше

ВЕРБАС – Вербаски грекокатолїцки священїки – парох у церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше о. Алексий Гудак и парох у церкви св. Владимира у Новим Вербаше о. Иґор Вовк, тих дньох пошвецаю обисца у своїх парохийох.

У Старим Вербаше пошвецанє почало такой на Богоявлєнє, 19. януара, а як Рутенпрес дознава од о. Гудака, маю буц пошвецени коло 250 обисца, цо будзе покончене за осем днї.

О. Вовк найвецей обисца нащиви у вербаским населєню Виноґради, а по пошвецаню обисцох у Вербаше, обисца пошвеци и у филияли нововербаскей парохиї у Змаєве.