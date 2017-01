КУЛА – У парохиї священомученїка Йосафата у Кули вчера почало пошвецанє обисцох з Богоявлєньску воду, хтора пошвецена на саме швето, 19. януара.

Службу Божу на Богоявлєнє на 9 годзин служел домашнї о. Платон Салак, ЧСВВ, а потим и пошвецел воду хтору вирни однєсли до своїх домох. О. Салак Службу Божу з пошвецаньом води исти дзень, на 12 годзин, служел и у филияли кулскей парохиї у Крущичу.

Пошвецанє обисцох у Кули и Крущичу будзе по звичайним розпорядку и поради з парохиянами, як у тей парохиї звичай уж вецей роки.

Пошвецанє годно потирвац длужей, понеже место дотерашнїх двох священїкох, у Кули тераз службує лєм о. Платон Салак.