Предложени вименки у вибераню директорох школох и їх позициї у образованю

БЕОҐРАД – До явней розправи пошвидко ма войсц Нарис закона по хторим предвидзене же министер просвити може зменїц директора школи, а медзи иншим и же число мандатох директором нє будзе огранїчене, алє час на тей функциї будзе завишиц од того чи добре робя свою роботу, гварел того тижня министер просвити Младен Шарчевич.

Директорох ше будзе виберац так же цалу процедуру буду окончовац комисиї хтори робя у школи и школски одбори, односно як и дотераз, але конєчне слово о виборе будзе давац министер, гварел Шарчевич.

– Циль нам же би ше директор нє справовал як „синдикалєц”. Колектив го потримує, а вон ше, же би мал векшу потримовку, справує „синдикално”. Нє ма авторитет повесц „бренкало, шицки на годзину”. Кед увидзице же годзина нє пожнї, реформа образованя у Сербиї ше удала – гварел Шарчевич и додал же у старим закону за директорох стали одреднїци же „стара ше”, а у Нарису стої же „длужни є” и „обовязни є”.

Кед слово о облєканю школярох у школи и ношеню мобилних телефонох, Шарчевич гварел же то нє ма буц реґуловане зоз законом, алє з уж постояцима правилнїками, а за уводзенє униформох до школох министер гварел же то нє врацанє старих фартухох, алє уводзенє униформного облєканя.

Бешедуюци о дуалниму образованю, министер гварел же ше розпатра його уводзенє нє лєм до тророчних фахових школох, алє и до штиророчних школох и на дзепоєдни факултети.