Литературни и подобови конкурс за школярох „Капка води на дланї”

ВЕРБАС – Явне комуналне подприємство „Комуналєц” Вербас розписало наградни конкурс за найлєпши дзецински литературни и подобово роботи з тему „Капка води на дланї”. Участвовац можу школяре шицких основних школох з подруча вербаскей општини, а конкурс отворени по 6. фебруар.

Конкурс розписани з нагоди 26. януара, Шветового дня образованя о защити животного штредку, пре порушованє дзецох на роздумованє о води и єй значеню за цалосни живот на планети Жеми.

Ораґнизатор обезпечи 12 награди за найлєпши роботи – шейсц за литературну и шейсц за подобову часц конкурсу. Роботи буду оценьовани у двох катеґорийох – за младши и старши основношколски возрост. Школяре чийо роботи вибере фахови жири буду участвовац на шветочним додзельованю припознаньох 13. фебруара у Народней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше.

Писнї, кратки приповедки и подобово роботи школяре маю дац предметним наставнїком у сцоїх школох, а кажда школа шицки роботи прешлїдзи на оценьованє. На роботу треба написац мено и презвиско автора, школу, оддзелєнє, та мено учителя, лєбо наставнїка.