Уписованє до воєней евиденциї

СЕРБИЯ – У Сербиї тирва упис до воєней евиденциї леґиньох народзених 1999. року, котри того року поставаю полнолїтни, як и гевтих котри пре рижни причини дотераз нє окончели тоту обовязку, преноша нашо медиї поволанку Министерства одбрани.

До евиденциї ше мож уписац кажди роботни дзень од 9 до 15 годзин у шицких центрох Министерства одбрани у локалних самоуправох (дакедишнї „воєни одсек”), а зоз собу треба вжац особну леґитимацию, лєбо други документ за потвердзованє идентитету. Державянє котри жию у иножемстве, пре уводзенє до воєней евиденциї най ше явя до амсадох, лєбо конзулатох Сербиї.

Уводзенє до воєней евиденциї нє значи и одход до касарнї, надпоминаю у Министерстве одбрани.

– Уводзенє до воєней евиденциї у терашнїм чаше, кед маме добродзечне служенє воєного року, єдина вяза леґиньох з войском – гварел за „Политику” началнїк Управи за одношеня з явносцу Министерства одбрани Петар Бошкович.

Упис до воєней евиденциї обовязни, та за нєодволованє предвидзени и кари, бо ше з тим потупює Закон о воєней, роботней и материялней обовязки. Кара за тото потупенє од 10 000 по 50 000 динари, лєбо до 60 днї гарешту.