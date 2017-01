Конкурси и за проєкти у образованю, култури и спорту

НОВИ САД – Управа за капитални укладаня АП Войводини вчера обявела седем явни конкурси за финансованє и софинансованє проєктох у Войводини з обласци инфраструктури, подмирйованя з воду и защити водох, за локални и реґионални економски розвой, за проєкти у предшколским и основношколским образованю, здравстве, спорту и култури. За шицки проєкти опредзелєни 1,42 милиярди динари.

Шицки конкурси тирваю по 3. фебруар (до 16 годзин), а информациї о нїх, як и потребну документацию, мож найсц на сайтох Управи за капитални укладаня – www.fkuapv.org и www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs, та Покраїнскей влади – www.vojvodina.gov.rs.