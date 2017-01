Вигодни кредити за поднїмательох и польопривреднїкох

НОВИ САД – Розвойни фонд Войводини початком того тижня розписал конкурси за вигодне кредитованє поднїмательох и привреднїкох, як и за кредитованє у польопривреди, дзе и за реґистровани польопривредни ґаздовства.

За длугорочни кредити за инвестицийни укладаня поднїмательох вєдно опредзелєни 600 милиони динари, а у складзе з кредитнима способносцами подношительох вимогох, мож конкуровац за доставанє од 500 000 до 20 милиони динари, под вигоднєйшима условиями.

Поднїмателє можу конкуровц и за длугорочни кредити за тирваци обрацаюци средства, тиж за доставанє од 500 000 до 20 милиони динари, а за краткорочни кредити за обрацаюци средства од 300 000 до 20 милиони динари.

За длугорочни кредити у польопривреди наменєни 400 милиони динари (за скоро шицки обласци у польопривреди, як и за купованє механїзациї), дзе реґистровани польопривредни ґаздовства можу конкуровац за доставанє кредиту од 300 000 до 10 милиони динари, а таки виноси мож достац и як длугорочни кредит за купованє польопривредней жеми.

Польопривреднїки можу конкуровац и за вигоднєйши краткорочни кредит за обрацаюци средства, и то за виноси од 300 000 до 5 милиони динари.

Шицки информациї о конкурсох и потребну документацию мож найсц на сайту www.rfapv.rs.