Предсидатель Општини орґанизовал коктел з нагоди початку рока

ШИД – Вчера, на швето Йоана Крестителя, предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович орґанизовал коктел з нагоди початку нового рока, на хторим присуствовали привреднїки, польопривредни продукователє, представителє правосудства, полициї, политичних странкох, директоре явних подприємствох и установох, як и новинаре.

Привитуюци госцох, предсидатель Вукович наглашел же пред нами рок за хтори ше наздава же будзе успишни за инвестованє до шидскей општини и отверанє нових роботних местох, як и за витворенє инфраструктурних проєктох на подручу општини.