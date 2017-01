На пондзелок означованє 75-рочнїци Новосадскей рациї

НОВИ САД – На пондзелок, 23. януара, при памятнїку „Фамелия” на Кею жертвох рациї, у Новим Садзе будзе означена 75-рочнїца Новосадскей рациї, у хторей у януаре 1942. року страдали вецей як 1 200 Новосадянє. Комеморативни сход почнє на 12 годзин.

Попри функционерох АП Войводини и Городу Нови Сад, обчекує ше же на комеморациї будзе присуствовац и предсидатель Сербиї Томислав Николич, а панахиду за покойних буду предводзиц патриярх Сербскей православней церкви Ириней и верховни рабин Сербиї Исак Асиел.

На комеморативним сходзе буду присуствовац и представителє Сербскей православней церкви, єврейских општинох, амбасадох у Сербиї и потомки жертвох Рациї.

Шицких заинтересованих за присуствованє на тим сходзе городски автобуси буду безплатно превожиц на Штранд.