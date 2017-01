НОВИ САД – На ютре, 22. януара, у Руским културним центре у Новим Садзе будзе отримана порядна Рочна скупштина Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков”.

Скупштина почнє на 10 годзин, а предвидзене розпатранє и прилапйованє звиту о роботи Здруженя за прешли и плану роботи, односно змаганьох у 2017. року у рамикох СБ „Яша Баков”.