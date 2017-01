Найлєпша Сара Планчак, подзекованє на спонзорстве

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Спортского дружтва „Русин” у Руским Керестуре вчера, 22. януара, отримана порядна Рочна скупштина Карате-клубу (КК) „Русин”, на хторей предсидатель Клубу, источашнє и тренер каратистох Михал Орос, поднєсол звит о роботи и змаганьох у прешлим року.

КК „Русин” тераз ма коло 25 членох – найвецей младих, котри ше змагаю у катеґорийох когуцикох, пионирох, кадетох и юниорох, а часточно було и сениорох. КК у 2016. року участвовал на 10 змаганьох, спомедзи хторих штири були службени и як успихи у прешлим року Орос визначел же на службених змаганьох на уровню Войводини освоєли 13 поєдинєчни и три медалї як екипа, а на уровню Сербиї 7 поєдинєчни и 3 медалї екипно. У тим року плановане предлужиц роботу подобно як и 2016. року.

Карате-клуб прешлого року розполагал з вєдно 175 000 динари, дзе од Општини Кула достал 130 000, а од Месней заєднїци Руски Керестур, зоз самодоприносу, 45 000 динари. Визначене же у роботи финансийно и на други способи вельо помагали и родичи младих каратистох, з котрих дзепоєдни тиж присуствовали на вчерайшей Скупштини.

За найлєпшу каратистку КК „Русин” у 206. року вчера преглашена Сара Планчак, котра ше змагала у катеґориї кадетох и на Скупштини є наградзена з погаром.

Михал Орос на вчерайшей схадзки окреме подзековал численим керестурским привреднїком, поєдинцом, каратистом и їх родичом, Месней заєднїци и Клубу же участвовали у ширшей акциї за зберанє пенєжу за набавянє 100 струнячох, ткв. „татами”, за роботу каратистох. Дзекуюци спонзором, обезпечени средства за коло 100 таки струнячи и пошвидко сцигню до Спортскей гали, дзе каратирсти тренирую.