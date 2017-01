У Дюрдьове на стреду почина пошвецанє обисцох

ДЮРДЬОВ – Як по вчерайшей Служби Божей гварел о. Михаил Холошняй, пошвецанє обисцох у Дюрдьове почнє на стреду, у улїци Яши Бакова (од главней улїци ґу Девеню).

На штварток буду пошвецани обисца у улїци Яши Бакова ґу Кочу, на пияток у Краля Петра Першого – од штредку валала ґу Шайкашу, а на соботу у улїци Светозара Милетича – од центру ґу Девеню.

Розпорядок дальшого пошвецаня обисцох будзе обявени на нєдзелю, 29. януара, по Служби Божей, хтора на 9 годзин.

На вчерайшей Служби обявене и же мож обновиц закуп столкох у церкви за тот рок.