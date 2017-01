Порихтани збирки за малу матуру

БЕОҐРАД – Збирки за закончуюци испит хтори покладаю школяре осмих класох – зоз сербского (мацеринского) язика, математики и за комбиновани тест з биолоґиї, ґеоґрафиї, историї, физики и хемиї – видруковани и коштаю вєдно 670 динари.

Окрем на сербским, пририхтани и збирки на руским, албанским, мадярским, босанским, румунским, словацким и горватским язику. Цена збирки з мацеринского язика 300 динари, з математики 190, а „комбинована” збирка кошта 180 динари.

Збирки за закончуюци испит малих матурантох пририхтали Завод за вреднованє квалитету образовая и воспитаня и „Просвитни прегляд”.