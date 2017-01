Змарзую водоводни инсталациї

ДЮРДЬОВ/ВЕРБАС – Пре моцни мрази у Дюрдьове помарзали чопи и водоводни инсталациї у мурох, та од кеди моцна жима скоро кажди други дзень було потреби за даяку файту интервенциї, пише портал РТВ Войводини.

Збувало ше же змарзали и водомери, окреме там дзе шахт нє одвитовал стандарду, а то 1,20 метери длужини, метер ширини и 1,20 метери глїбини, односно кед годзина за воду нє була 80 центиметри у водомерним месце.

Подобна ситуация зоз змарзованьом и пуканьом водомерох и цивох у мурох и у Вербаше, цо тей жими звекшане за дзешецрац, гваря з тамтейших комуналних службох. Найвекши проблем тиж нєисправно поставени водоводни инсталациї, а найвецей гавариї єст у обєктох и квартельох дзе нїхто нє бива. Же би вода нє змарзла, власнїки отворени чопи охабяю и вноци, преноши портал РТВ Войводини.

З комуналних подприємствох препоручую дополнююце зогриванє просторийох и векше изолованє водоводних инсталацийох, як и поставянє жимских чопох и спущованє води з цивох у обєктох дзе нїхто нє бива.

Кед придзе до змарзованя, шицки трошки оправки зноши хаснователь води.