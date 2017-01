Нєшка на 12 годзин почесц жертвом Новосадскей рациї

НОВИ САД – На Кею жертвох рациї при памятнїку „Фамелия” у Новим Садзе нєшка будзе означена 75-рочнїца Новосадскей рациї, а комеморативни сход почнє на 12 годзин.

Як жертви мадярских фашистох под час окупациї у Другей шветовей войни 21. и 23. януара 1942. року под ляд до Дунаю руцени вецей як 1 200 Новосадянє, найвецей Серби, Євреє и Роми.

Наявене же на нєшкайшим сходзе з нагоди здогадованя на тоти траґични збуваня буду бешедовац городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич и предсидатель Сербиї Томислав Николич, а патриярх Сербскей православней церкви Ириней и верховни рабин Сербиї Исак Асиел буду предводзиц панахиду за покойних, з провадзеньом Хору Соборней церкви „Святи Георгий”, Хору єврейскей општини „Хашира” и оркестру Ґарди Войска Сербиї.

На комеморативним сходзе буду присуствовац и делеґациї Скупштини АП Войводни, на чолє з предсидательом Иштваном Пастором и Покраїнскей влади, на чолє з премиєром Иґором Мировичом, котри положа венци на спомин-плочи на Штранду.

На комеморативним сходзе буду присуствовац и представителє єврейских општинох, Сербскей православней церкви, амбасадох у Сербиї и потомки жертвох Рациї.

Як поведзене пред тим збуваньом на конференциї за медиї, на комеморативним сходзе жертвом Рациї после вецей рокох знова вєдно буду присуствовац чолни людзе Городу Нови Сад, Покраїни, Сербскей православней церкви и Єврейскей општини.

Концом прешлого рока основани и окремни Орґанизацийни одбор за означованє рочнїци Рациї у Бачкей на уровню Покраїни, дотераз витворени вецей активносци, а рочнїца Рациї означена и у местох, односно општинох дзе страдали жертви Рациї, медзи нїма и у Дюрдьове и Жаблю.

Шицких заинтересованих за присуствованє на тим сходзе городски автобуси буду безплатно превожиц на Штранд.