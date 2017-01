ҐОСПОДЇНЦИ – У грекокатолїцкей парохиї св. Архангела Михаїла у Ґосподїнцох прешлого року було пейц кресценя, цо за штири менєй як 2015. року, а 2014. року у тей парохиї покресцени 2 особи.

Прешлого року було два винчаня, рок пред тим анї єдно, док 2014. року повинчани 3 малженски пари.

Прешлого року було 3 хованя, рок пред тим два вецей, а 2014. року штири хованя.