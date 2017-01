ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове прешлого року покресцени 8 особи, цо за 3 менєй як рок пред тим, а за єдну особу вецей як 2014. року.

Повинчани 5 малженски пари, як и остатнї два роки пред тим.

У 2016. року похована 21 особа, 4 менєй як прешлого, а 2014. року були поховани 24 особи.