РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре 2016. року 42-ойо покресцени, 19 пари повинчани, а 94 особи поховани. Спрам того, керестурска парохия менша за 52 особи.

Прировнане з 2015. роком, влонї покресцени дзешецеро дзеци вецей, алє и поховани шейсц особи вецей як 2015. року.