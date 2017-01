Дейтинґ 101 у XXI вику

Вон: Е чао, я Мижо.

Вона: Мам леґиня, вожи джип мерцедес, на бенчу дзвига чежину товней швинї, на першох ма витетовиране „лєм Бог ми може судзиц”, а Леґия му шовґор.

Вон: Ага, пребач, требал сом знац же то тот цо ше праве пришол явиц ґу це и нїжно це поциловал по задку.

Вона: А нє, то мой БФФ, ги-ги-ги-ги.

Вон: Моя гришка.

Шицки зме през тото прешли, так же то нїч нє нове. Видзиш красне дзивче, придзеш ше упознац, почераш словко-два, розчаруєш ше, и врациш ґу свойому пиву. Воно це вше дочека, и вше це прилапи назад, без осудзованя. Же нє треба одуставац, сиґурно же нє треба, алє же допиє, боме допиє. Гваря же красота приходзи зоднука, та можебуц ту и проблем, бо кед роздумам цо шицко виходзело зо мнє, поготов после даскельо пивох и палєнки, нє мож повесц же то було красне, та анї приємне.

Чи наисце у 21. вику гевта стара „Одело не чини човека” ище вше бави?

Нє. Нїяк! Анї случайно. Добре, но, даєдни филозофски ориєнтовани особи би могли дебатовац и бранїц тото становиско, алє реално нїхто ци ше нє попачи на перши попатрунок кед є нє красни, або кед нє маш Х-зарйови погляд. И ту настава проблем. З каждим пивом ши вше сиґурнєйши, а вона вше красша. Окрем кед є уж у старту красна, вец є до конца авион.

У нєшкайшим чаше модерней технїки виправяня хибох котри нам мац природа дала, бомбардованьом зоз тїлесну совершеносцу на шицких можлївих медийох и мрежох, чежко же би ци дахто повед же ши красни зоднука, а поготов нє кед нєт публики, або кед камера загашена. Чесц винїмком.

Скорей ше то, бре, знало… Видзеш зоз пещери, слунко швици, а дзень красни, дакус ше отрешеш од силней глїни на котрей ши спал, прекушиш даяку ушу, бо ци треба витамини, пошкрабеш ше за предок и задок и гайд, помали. Кед нараз, опрез тебе цошка цо здабе на тебе, алє ма длуги власи и перша єй випатраю дакус интересантнєйши за бависко як твойо. И цо вец? Га нїч, ошамуциш ю зоз толяґу, зґрабиш за власи и одцагнєш до пещери на афтерпарти и упознаванє зоз родзину. Нїяки конверзациї, випитованя, реакциї и лайки. Елементарни ствари!

А нєшка наспак. И вецка як ше нє спреведнуц!? Видзиш цицку, лєбо рицку (а видзиш прето же ше анї нє так барз намага скриц ю), прероби у це тот животиньски инстинкт репродукциї и гопа, як горди лєв рушаш на антилопу. У векшини случайох антилопа швидша, лєбо ма пайташки антилопи котри це заджубу пред тим як цо ши и рушел, лєбо це чувар ловокрадошох почасци зоз кульку помедзи очи.

Алє пиво це и далєй будзе чекац, без осудзованя <3