Најбоља Сара Планчак, захвалнице за спонзорство

РУСКИ КРСТУР – У просторијама Спортског друштва „Русин“ у Руском Крстуру јуче, 22. јануара, одржана је редовна Годишња скупштина Карате клуба (КК) „Русин“, на којој је председник Клуба, истовремено и тренер каратиста Михал Орос, поднео извештај о раду и такмичењима у прошлој години.

КК „Русин“ сада има 25 чланова – највише младих, који се такмиче у категоријама петлића, пионира, кадета и јуниора, а делимично је било и сениора. КК је у 2016. години учествовао на 10 такмичења, од којих су четири била службена, а као успехе у прошој години Орос је истакао и три екипне медаље, док је на нивоу Србије освојено 7 појединачних и 3 екипне медаље. Ове године планиран је наставак рада слично као и у 2016. години.

КК је прошле године располагао са укупно 175 000 динара – од Општине Кула је добио 130 000, а од Месне заједнице Руски Крстур, из самодоприноса, 45 000 динара. Истакнуто је да су у раду финансијски и на много других начина учествовали и родитељи младих каратиста, од којих су неки такође присуствали на јучерашњој Скупштини.

За најбољу каратисткињу КК „Русин“ у 2016. години проглашена је Сара Планчак, која се такмичила у категорији кадета и на Скупштини је добила пехар.

Михал Орос је на јучерашњој седници посебно захвалио многобројним крстурским привредницима, појединцима, каратистима и њиховим родитељима, Месној заједници и Клубу на учешћу у широј акцији скупљања средстава за набавку 100 струњача, тзв. „татама“ за рад каратиста. Захваљујући спонзорима, обезбеђена су средства за око 100 таквих струњача које ће убрзо стићи у Спортску халу, у којој каратисти тренирају.