РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 28. януара, у Руским Керестуре будзе отримана Рочна скупштина Здруженя продуковательох паприґи, хтора будзе и виберанкова.

Скупштина будзе на 18 годзин у Ресторанє „Червена ружа”.