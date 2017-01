Сербия процив рака гарлочка плоднїци, будзе вакцинованє процив ГПВ

СЕРБИЯ – З мотом „Вакцина зопера. Сербия процив рака гарлочка плоднїци”, од 22. по 28. януар у нашей жеми, як и у других жемох Европи, тирва Тидзень превенциї рака гарлочка плоднїци, пре унапредзованє свидомосци о значеню и можлївосцох превенциї тей хороти з вакцинованьом.

Кампаню примарней превенциї процив хоротох хтори виволує гумани папилома вирус (ГПВ) запровадзує Здруженє гражданох „Родитель”, з потримовку Министерства здравя и Институту за явне здравє Сербиї „Др Милован Йованович Батут”, а фаховци тримаю же превенция, односно вакцинованє, ключни у борби процив тей файти канцеру.

Як поведзене у сообщеню Здруженя „Родитель”, у Сербиї кажди рок од рака гарлочка плоднїци охоря коло 1 250, а умру 470 жени, прето ше при жительству, а насампредз при родичох, намагаю подзвигнуц свидомосц о можлївосцох превентивного дїлованя процив шицких хоротох хтори виволує ГПВ.

Найлєпши способ охрани од ГПВ, причини канцеру рака гарлочка плоднїци, то вакцина, хтору ше у швеце успишно примєнює уж дзешец роки, а у Здруженя ше наздаваю же того року вона будзе доступна и нашим гражданом.

Министерство здравя потримало горе спомнуту кампаню, з твардим опредзелєньом Влади Сербиї же би ше у наступним периодзе драстично зменшало стопу смертельносци од того канцеру и у Сербиї конєчно победзело рак гарлочка плоднїци.

У тим напряме Министерство превжало крочаї же би того року почало добродзечне ГПВ имунизованє дзецох возросту од 12 роки на териториї цалей жеми, гварел державни секретар у Министерстве здравя Берислав Векич.