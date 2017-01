НОВИ САД – Реґионална розвойна аґенция (РРА) „Бачка” 26. и 27. януара орґанизує безплатну обуку з назву „Обука за початнїкох у дїлованю”. Обука будзе у Новим Садзе у просторийох РРА „Бачка” (Бул. Михайла Пупина 20), а наменєна є нєзанятим и тим котри жадаю започац даяку власну роботу.

Заинтересовани за обуку най ше приявя по е-пошти – milena.paravac@rda–backa.rs, лєбо на телефон (021)55-77-81.