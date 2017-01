РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї рускокерестурского Здруженя продуковательох паприґи, нєшка, 24. и о тидзень, 31. януара, у Ресторанє „Червена ружа” у Руским Керестуре буду ище два преподаваня за паприґарох и других заинтересованих.

Нєшка преподаванє отримаю фаховци з Польопривредней фаховей служби Вербас, а свойо продукти представя подприємстви „Зеолит” з Беоґраду и нашенє єдно подприємство зоз Суботици.

О тидзень, на преподаваню будзе слова и о одкупу паприґи у тим року.