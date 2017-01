Самодопринос у Керестуре престава 31. януара

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца Руски Керестур тих дньох до месних подприємствох и фирмох, як и до подприємствох у шицких других местох дзе робя Рускокерестурци, послала информацию о будуцим преставаню плаценя месного самодоприносу з плацох. Тиж так, информация о преставаню плаценя самодоприносу прешлїдзена и до Порицийней управи, прейґ хторей ше самодопринос обраховює на основи власносци жеми.

Дотерашнї пейцрочни самодопринос ше закончує 31. януара 2017. року (а нє з початком 2017. року, як то обявели дзепоєдни нашо медиї), так же з тим датумом престава и видвойованє за самодопринос з плацох, на основи власнїцтва жеми и других плаценьох хтори опроцийовани.

Самодопринос ше плаци ище за януар того року, а престава од 1. фебруара.

Самодопринос у Руским Керестуре тирвал од 1. фебруара 2012. року, на нето плаци заняти видвойовали 3 одсто, пензионере (добродзечно) 1,5 одсто на пензию, а власнїки жеми у проциввредносци 50 килограмох жита по гольту.