ВЕРБАС – У двох грекокатолїцких парохийох у Вербаше прешлого року було 12 кресцини, повинчани два пари, а поховани 29 парохиянє, дознава Рутенпрес од парохох о. Алексия Гудака и о. Иґора Вовка.

У парохиї у Старим Вербаше було 11 хованя, трої кресцини и два спомнути винчаня.

У парохиї у Новим Вербаше було 18 хованя и аж 9 кресцини, а винчаня нє було.