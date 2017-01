KОЦУР/НОВЕ ОРАХОВО – У грекокатолїцкей парохиї Успения Пресвятей Богородици у Коцуре прешлого року покресцини 23, похована 41особа, а повинчани 7 пари. Рок пред тим були єдни кресцини вецей, а похованих и повинчаних було менєй як 2016. року.

Коцурски парох о. Владислав Рац парох и у Новим Орахове и Бачкей Тополї, та як од нього дознава Рутенпрес, прешлого року там було дзевец хованя, а у филияли коцурскей парохиї у Савиним Селу, о хторей ше стара о. Яков Кулич, було єдно хованє.