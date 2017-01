Друге стретнуце у рамикох „Карпатских паралелох”

КОВАЧИЦА – У Ковачици 21. и 22. януара отримане друге стретнуце школярох штреднїх школох з Руского Керестура, Србобрану, Вершцу и Ковачици у рамикох проєкту „Карпатски паралели”, прейґ хторого школяре рускей, сербскей, словацкей и румунскей заєднїци през интеркултурални диялоґ бешедую о своїх заєднїцких политичних, економских и културних вязох.

Присутних школярох и їх професорох у Ковачици привитала о.д. директора Ґимназиї „Mихайло Пупин“ Таня Брткова, а детальни податки о словацкей заєднїци у Сербиї презентовала членїца Националного совиту Словацох Ярмила Чендич.

Школяром зоз штирох школох презентовани важни историйни датуми и подїї хтори уплївовали на будзенє националней свидомосци концом 19. вику на просторе южней Угорскей, а през интерактивну роботню и реконструовали тот час, у складзе з предзнанями и мрию.

У Ковачици учашнїки у проєкту нащивели Євангелистичну церкву и видзели монументалну слику велького барокного маляра Константина Данила, Ґалерию з меном найпознатшей наївней малярки Зузани Галуповей, як и Ґалерию у Уздину, дзе представени малюнки румунских малярох-наївцох.

Проєкт Карпатски паралели почал у септембру 2016. и тирва по конєц априла того року. Перше стретнуце школярох було у Вершцу, друге тераз у Ковачици, а закончуюце будзе у Руским Керестуре.

Ношитель проєкту „Карпатски паралели” Завод за културу войводянских Руснацох, з финансийну потримовку Фонду за отворене друштво.