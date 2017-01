Други сурет у оквирима „Карпатских паралела“

КОВАЧИЦА – У Ковачици 21. и 22. јануара одржан је други сусрет ученика средњих школа из Руског Крстура, Србобрана, Вршца и Ковачице у оквирима пројекта „Карпатске паралеле“, у ком ученици русинске, српске, словачке и румунске заједнице, кроз интеркултурални дијалог разговарају о својим заједничким политичким, економским и културним везама.

Присутне ученике и њихове професоре у Ковачици поздравила је в.д. директорица Гимназије „Михајло Пупин“ Тања Брткова, а детаљне податке о словачкој заједници у Србији презентовала је чланица Националног савета Словака Јармила Чендић.

Ученицима из четири школа презентовани су важни историјски датуми и догађаји који су утицали на буђење националне свести крајем 19. века на простору јужне Угарске, а кроз интерактивну радионицу су и реконструисали то време, у складу са предзнањима и маштом.

У Ковачици су учесници пројекта посетили Евангелистичку цркву и видели монументалну слику великог барокног сликара Константина Данила, Галерију с именом најпознатије сликарке наиве Зузане Халупове, као и Галерију у Уздину, где су представљене слике румунских сликара-наиваца.

Пројекат „Карпатске паралеле“ почео је у септембру 2016. године и траје до краја априла ове године. Прву сусрет ученика био је у Вршцу, други у Ковачици, а завршни ће бити у Руском Крстуру.

Носилац пројекта „Карпатске паралеле“ је Завод за културу војвођанских Русина, уз финанисјку подршку Фонда за отворено друштво.