Самодопринос у Крстуру престаје 31. јануара

РУСКИ КРСТУР – Месна заједница Руски Крстур ових дана је у месна предузећа и фирме, као и у предузећа у свим другим местима где раде Крстурчани, послала информацију о престанку одбијања од плата месног самодоприноса. Такође, ова информација је прослеђена и у Пореску управу, преко које се порез обрачунава на основу власништва земље.

Досадашњи петогодишњи самодопринос ше завршава 31. јануара 2017. године, а трајао је од 1. фебруара 2012. године. Од нето плата запослени су издавајали 3 посто, пензионери (доборовољно) 1,5 посто од пензије, а власници земље противвредности од 50 килограма пшенице по јутру.